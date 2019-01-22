Нашлась нарколог, которая первая осматривала фигурантку смертельного ДТП в Харькове Зайцеву

22 января в Киевском районном суде Харькова допросят нарколога Елену Федирко, которая первой осматривала подозреваемую в смертельном ДТП на Сумской Алену Зайцеву.

Об этом сообщила журналист Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

«Нашлась нарколог Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП. Сейчас ее доставляют в суд. Искали Федирко полгода», - сказано в сообщении.

По словам Доцяк, информацию ей подтвердил следователь Игорь Волков.

Напомним, что вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцевапризнала в суде свою вину.

При этом автомеханик «Lexus» Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Отметим, что в Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками.