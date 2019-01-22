Николаевская бригада авиации провела командирские полеты на штурмовиках

В Николаеве 299-я бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова открыла 2019 учебный год командирскими полетами.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

«Задача полетов – совершенствование инструкторско-методических умений и навыков руководящего состава части в обучении летного состава при выполнении полетов в сложных метеоусловиях, днем и ночью. Полеты выполняются на самолетах Су-25, Су-25УБ и L-39», - пояснили в бригаде.