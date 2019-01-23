В Шотландии древний памятник археологии оказался подделкой

Мегалитический каменный круг в Шотландии, возраст которого, по мнению исследователей, составлял несколько тысяч лет, оказался подделкой, которая была построена в 1990-х годах местным фермером.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The Guardian».

Каменный «памятник» располагается в шотландском приходе Леошель-Кушни в округе Абердиншир. Исследователи отмечали, что он отличается от других похожих строений небольшим диаметром и относительно небольшими камнями. Археологическая служба Шотландии считала, что сооружение является подлинным мегалитическим памятником и занималась его изучением до тех пор, пока с ними не связался бывший собственник фермы, который признался, что он построил сооружение в середине 1990-х годов.

Представители Археологической службы заявили о том, что «разочарованы» известием о том, что памятник оказался подделкой, но считают его «отличным элементом ландшафта».

Напомним, что ранее в конюшне древней виллы в пригороде Помпеи нашли останки запряженной лошади.