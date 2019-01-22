Стали известны имена николаевцев, которые спасли семью из горящей машины

Умуд и Сабир Шириновы Спасителями семьи из трех человек из горящего автомобиля оказались николаевцы – братья Умуд и Сабир Шириновы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Адиль Бабаев.

Напомним, что 19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу.

Согласно рассказу Адиля Бабаева, около 19:00 братья Шириновы возвращались с работы и увидели перевернутый прицеп от фуры. Они остановили машину и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль и в нем плачет ребенок.

«Когда старший брат Умуд спрашивал у водителя грузовика, почему он стоит и не оказывает помощь – из горящей машины надо вытащить ребенка и остальных пассажиров – тот ответил, что уже поздно, и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись. Они понимали, что дорога каждая секунда и, рискуя своей жизнью, бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка. Даже разбили боковые стекла машины, но ничего не вышло. Вдруг младший брат Сабир крикнул: «Давайте сзади взломаем багажник и через него залезем в автомобиль». В этот раз им удалось вытащить плачущего ребенка и вслед за ним маму».

«В машине между передними сидениями остался отец. Его практически невозможно было вытащить, а к газовому баллону через патрубок очень быстро приближался огонь. Все кричали: бегите, сейчас будет взрыв. А братья Шириновы, не взирая на очевидную опасность, бросились через багажник, сломали сидения и вытащили мужчину, который был без сознания и застрял в салоне», - рассказывает Бабаев.

После спасения буквально через минуту взорвался газовый баллон в машине.