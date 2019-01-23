В парижском бутике во время ремонта нашли замурованную в стену картину XVIII века

В Париже рабочие во время ремонта нашли замурованное в стену полотно 1674 года, которое принадлежит кисти художника Арно де Вуэза.

Об этом сообщает «Bird in flight» со ссылкой на «The New York Times».

Модный дом Oscar de la Renta планировал открыть свой новый магазин в Париже. В 2017 году исполнительный директор Алекс Болен выбрал для будущего бутика здание XIX века на улице Мариньян. Раньше в помещении находился офис страховой компании, поэтому было принято решение делать капитальный ремонт.

Снимая подвесной потолок, рабочие обнаружили под ним деревянные панели с геральдическими печатями, датируемые серединой XIX века. Это было интересное, но не беспрецедентное открытие для здания того времени. Однако когда рабочие сняли со стены панели из ДСП, то увидели потемневшее от времени полотно. На картине размером три на шесть метров был изображен маркиз и придворные XVIII века, въезжающие в Иерусалим

- Иногда во время работы в замке можно отыскать что-то подобное, но чаще всего это скрытый камин или, может быть, фреска, если дело происходит в Италии. Но в квартире? В магазине? - сказала архитектор Натали Райан, которая работает над дизайном для бутика, и добавила, что никогда не видела ничего подобного.

Оказалось, что на картине изображен Шарль Мари Франсуа Олье, который был французским послом в Османской империи. Картину написал в 1674 году Арно де Вуэз, ученик Шарля Лебрена – придворного художника Людовика XIV. Де Вуэз был вынужден бежать из Франции из-за участия в дуэлях, после чего оказался в Константинополе.

Сейчас над картиной работает реставратор Бенуа Янсон. Он рассказал, что полотно сильно потемнело от предыдущих реставраций и нескольких слоев лака. Предполагают, что реставрация завершится в мае. До этого времени Болен отложил открытие бутика.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский музей требует, чтобы им вернули похищенную нацистами картину.