Порошенко присвоил николаевским художнику и учителю почетные звания народный и заслуженный

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Президент Украины Петр Порошенко присвоил звания «Народный художник Украины» и «Заслуженный учитель Украины» двум николаевцам.

Об этом сообщается в указе президента Украины 14/2019.

Награды они получили за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

Звание «Народный художник Украины» присвоили Михаилу Ивановичу Озерному, а «Заслуженный учитель Украины» - учительнице Белозерской общеобразовательной школы I-III ступеней Витовского райсовета Мелании Васильевне Иовчевой.

Михаил Озерный
Мелания Иовчева

Как известно, в мае 2015-го в Николаеве открылась персональная выставка заслуженного деятеля искусств Украины Михаила Озерного. Он является лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко за оформление музея судостроения и флота

Людмила Жерновская

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русскийобщество