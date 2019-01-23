Умер экс-главврач БСМП Николаева Анатолий Яровой

Анатолий Яровой Фото: NikMedia Умер заслуженный врач Украины, экс-главврач БСМП Николаева Анатолий Леонтьевич Яровой.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно

Анатолий родился в 1937 году в Одесской области. После окончания в 1964 году лечебного факультета Одесского медицинского института им.Пирогова проходил интернатуру по хирургии и урологии в Николаевской областной больнице.

С 1970 по 1976 год работал в Снигиревской Центральной районной больнице врачом, заместителем глаыврача. В 1976 работал врачом-ординатором горбольницы №3 Николаева. В 1977 его назначили заместителем главного врача по медицинской части.

Уже в 1981 Яровой был организатором проведения первого в Украине эксперимента по объединению стационарного отделения горбольницы №3 и станции скорой медицинской помощи в больницу скорой медицинской помощи. С 1987 был главным врачом этой больницы.



Был депутатом Николаевского городсовета 22-24 созывов. В 1998 его удостоили звания «Горожанин года» в номинации «Медицина и здравоохранение».