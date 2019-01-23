На Николаевщине громады формируют свои планы развития на 2019-2021 годы

Общины Николаевской области приступили к формированию своих планов перспективного развития на 2019-2021 годы.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе VII заседания Совета регионального развития, которое состоялось 12 ноября 2018 года, поручил представителям региональной власти разработать Планы перспективного развития территорий на 2019-2021 годы.

Президент отметил, что каждая территория должна определить свои предпочтения и приоритеты, на основе которых на дорожных картах и ​​появятся первоочередные объекты, которые будут маркерами развития.

По поручению председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко общины всей области проводят аналогичные советы на местах, чтобы определиться с проектами, актуальными именно для жителей этих территорий.

«Все общины Николаевской области на областном совете регионального развития получили четкий месседж - за ними разработка плана перспективного развития на вверенных территориях. Ибо кто как сами жители лучше знают, что для них является первоочередной? Определение приоритетных проектов и их реализация - это опять же новые возможности, которые предоставляет, в том числе и реформа децентрализации, инициированная Президентом Украины Петром Порошенко, потому что сейчас все средства сосредоточены на местах и ​​их использование - зона ответственности руководства общин. А имея план развития каждой территории и общий план развития области, все будут представления о приоритетности и первоочередности задач, а также четкий алгоритм работы на 3 года», - прокомметировал Савченко.

Так, на прошлой неделе такие заседания состоялись, в частности, Первомайщине - село Софиевка, село Синюхин Брод, село Степковка.

«Среди основных вопросов, которые определяют жители общин: - завершение капитального ремонта амбулаторий; - завершение уличного освещения; - продолжение ремонта дорог; - завершение ремонта клуба; - благоустройство парка; - реконструкция автобусных остановок; - завершение ремонта ДОУ - ремонт водопроводной сети и тому подобное», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Алексей Савченко заявил, что с января 2019-го начнется сбор проектов, которые определили громады на Радах регионального развития.