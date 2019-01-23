В Николаеве массово потравили бездомных собак – директор «ЦЗЖ» призывает горожан отказаться от самосуда

В Корабельном районе Николаева неизвестные массово потравили бродячих собак.

Об этом в группе «ЗОО «ФЕНИКС» в Facebook написала Маша Ляховая.

По ее словам, животных потравили 19 января. Собаки были чипированны и стерилизованы, агрессии в отношении людей не проявляли.

В эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский подтвердил данную информацию, по его словам за 21 января с Корабельного района было привезено 15 трупов животных, в их числе и четыре кошки.

— Если кошки непонятно как погибли, то собаки все концентрированные с улицы Артема. С высокой вероятностью это была потрава. Я призываю всех людей этого не делать, это негуманно, потому что животное умирает в тяжких муках, - сообщил Голобродский.

Также он отметил, что в КП редко поступают вызовы по поводу таких массовых отравлений животных, в частности Голобродский опасается, что люди перейдут к самосуду.

— Такая массовая потравка это редкость, в прошлом году были 3-4 животных в Лесках, но чтобы с одного места в течение суток привезти 11 трупов, этого не было. Я опасаюсь того, что люди начинают срываться, люди перейдут к самосуду, но это не правильно, так не должно быть. Люди уже разуверились в том, что власть, коммунальные предприятия и зоозащитники могут решить эту проблему, - подытожил директор КП.

Напомним, что в августе 2017 года в жилом комплексе «Ривьера» на улице Лазурной ночью неизвестные потравили нескольких бездомных собак – утром жильцы под окнами обнаружили трупы животных.

Ранее мэр Александр Сенкевич заявлял, что депутаты Николаевского городского совета после Нового года будут принимать программу по обращению с бездомными животными в городе, по которой последующие пять лет будет работать КП «Центра защиты животных».

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.