В сети появилось видео ДТП возле Зайчевского, в котором пострадали двое человек – полиция ищет свидетелей

Полиция разыскивает свидетелей ДТП, случившегося 19 января в Витовском районе, в результате которого травмированы два человека.

Об этом сообщили в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 19 января около 19:00 на объездной дороге возле села Зайчевское в Витовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «MAN» с прицепом, и внедорожника «Kia Sorento», который в результате столкновения загорелся. Вследствие ДТП с телесными повреждениями в медицинские учреждения были доставлены 33-летняя пассажирка КИА Sorento и ее трехлетний сын.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах этого дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеореестраторив, которые зафиксировали указанную автопроисшествии, просьба обращаться по адресу: город Николаев , улица Спасская, 12 или звонить 099-623-17-66.

Напомним, что после ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу. Спасителями семьи из трех человек из горящего автомобиля оказались николаевцы – братья Умуд и Сабир Шириновы.