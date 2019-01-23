«Я предложил уйти, но брат захотел попробовать ещё раз»: Николаевцы рассказали, как спасали семью из горящей машины

Братья Шириновы, которые вытащили семью из трех человек из горящего автомобиля, рассказали подробности происшествия.

Об этом передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что 19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу. Позднее стали известны имена николаевцев, которые спасли семью из горящей машины.

По словам братьев, в тот день около 19:00 они ехали в Николаев на «Жигулях» с прицепом. Возле гостиницы «Ингул» Умуд увидел большой прицеп и рассыпанную семечку на дороге. Когда они остановились, чтобы узнать, что случилось и возмутиться тем, что водитель не поставил никакой предупреждающий знак, то увидели двух разговаривающих мужчин. После увидели огонь и услышали, как плачет ребёнок. Люди на месте ДТП рассказали, что горит джип с семьей внутри.

- Я ничего не говорю, но ребята, как это можно: там ребенок плачет в машине, машина горит, а вы смотрите. Такого не может быть! - вспоминает Умуд.

Когда Шириновы бросились спасать людей, то в первую очередь вытащили ребёнка. По словам Умуда, мальчик сказал ему, что его зовут Максим и тому пришлось вытянуть руку и буквально выдернуть его из автомобиля. Он отнес его наверх, и никому не отдавал. После они достали маму, которая находилась в сознании и просила показать ей сына, показать, что он живой. Когда её вынесли на дорогу, она попросила Сабира надеть на ребёнка шапку.

В то же время Умуд признается, что когда они вытащили мать, огонь начал распространяться сильнее и он предложил брату спасаться самим, однако тот настоял на том, чтобы попробовать снова и они вызволили из автомобиля и мужчину.

- Когда мы женщину и ребёнка вытащили, то я ему говорю: «Давай уходить, мы сами сейчас умрем, у нас тоже семьи есть». А он сказал: «Давай ещё раз попробуем». И мы попробовали, и папу вытащили, - вспоминает Умуд.

После произошедшего братья отмечают, что не хотят судить водителя, который не бросился на помощь людям, так как в тот момент участники ДТП находились в шоке.

Сабир Ширинов Умуд Ширинов

В результате происшествия ребёнку сделали операцию на печень, также у него перелом ноги. Мальчик лежит в Николаевской областной детской больнице в тяжелом состоянии. Мать находится в БСМП с переломом ноги. Отец также пострадал, однако не серьезно.

Семья, как выяснилось, живёт в Херсоне. Братья Шириновы общаются с ними после случившегося и оказывают им посильную помощь.

Юнус Алиев и Анар Ахундов Присутствующие на встрече с братьями председатель азербайджанской диаспоры ОКАУ в Николаевском области Юнус Алиев и председатель николаевского городского совета Национальных обществ Анар Ахундов выразили благодарность братьям, восхитились их поступком и вместе с ними поехали в больницу к пострадавшим.

- Мы любим эту страну и в любой момент готовы прийти на помощь, - отметил Ахундов.

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей ДТП, случившегося 19 января в Витовском районе, в результате которого травмированы два человека.

Ранее сообщалось, что трое детей провалились под лед на Ингуле – им помогли выбраться случайные прохожие. Позже выяснилось, что детям, которые провалились под лёд в центре Николаева, помогли выбраться старшеклассники.