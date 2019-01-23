Минздрав рассматривает необходимость оглашения эпидемии кори в Украине, - Супрун

Министерство здравоохранения Украины до конца текущей недели подготовит документы для созыва специальной комиссии, которая рассмотрит необходимость оглашения эпидемии гриппа в Украине.

Об этом сообщает Громадське.

«Сейчас есть вспышка кори. Мы сейчас смотрим, какие есть показатели, перейдет ли он на уровень эпидемии», - сказала руководитель МОЗ Ульяна Супрун после заседания правительства.

По ее словам, чтобы объявить эпидемию, необходимы подтверждения по ряду показателей. В частности, оценят уровень смертности и заболеваемости.

В случае объявления эпидемии в Министерстве здравоохранения будет больше полномочий для того, чтобы закупить больше вакцин и расширить список людей, которые могут получить эту вакцину.

Напомним, что в николаевской школе-интернате еще три ребенка заболели корью, вместе с ними госпитализировали и преподавателя.