С начала 2019 года более 90% советских ГОСТов перестали действовать в Украине

Минэкономразвития напоминает, что с 1 января 2019 подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза «ГОСТ», разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

По состоянию на 1 января 2019 года имеют силу толь 1173 советских стандарта, их действие продлено до 2022 года.

С перечнем советских стандартов, которые сейчас остаются в силе, можно ознакомиться на официальном сайте ГП «УкрНДНЦ».

«Поскольку, продление действия советских ГОСТов после 2022 невозможно, Минэкономразвития и Национальный орган по стандартизации настоятельно рекомендуют всем заинтересованным сторонам, которые в своей работе используют ГОСТы, воспользоваться рекомендациями, размещенными на сайтах Минэкономразвития и ГП «УкрНДНЦ», и найти альтернативу использованию стандартов Советского Союза, которые фактически являются регуляторными актами уже несуществующего государства и противоречат новшеством, введенным в сфере технического регулирования Украина и обязательствам Украины по реформированию сферы технической стандартизации предусмотренными Соглашением ВТО и Соглашением об ассоциации с ЕС», - сказано в сообщении.

Всего должно быть отменено 12 090 советских ГОСТов.