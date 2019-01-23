В Одессе разоблачили на взятках одного из руководителей государственного банка

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Оперативниками спецслужбы было установлено, что работники учреждения требовали деньги от должников банка за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в банковском залоге», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного жителя двух тысяч долларов США. За указанную сумму работники банка обещали содействие в реализации элитного автомобиля, который находился в залоге.

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочих местах после получения всей суммы взятки. Сейчас обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступлении.

Продолжаются следственные для привлечения к ответственности других банковских работников, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что ранее в Первомайске задержали чиновника мэрии, который требовал ₴5 тысяч за установку незаконных билбордов.