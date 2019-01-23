«Николаевоблэнерго» снова отключит свет в некоторых общежитиях «Гуртожитка» из-за долгов граждан

В среду, 23 января «Николаевоблэнерго» отключит электроэнергию в жилых домах КП «Гуртожиток» в Ингульском и Заводском районах города.

Об этом сообщает служба оперативного реагирования в Facebook.

«По информации энергетика «Гуртожитка», будет произведено отключение электричества Николаевоблэнерго в ж/домах, в связи с задолженностью по оплате: улица Николаевская, 17А, улица Курортная, 13, 15, улица Космонавтов, 110», - говорится в сообщении.

Горожане в комментариях под постом предполагают, что люди могут выйти на перекрытие дорог из-за этого, а также призывают жителей этих адресов как можно быстрее добираться домой.

Напомним, что жительница общежития КП «Гуртожиток» по улице Космонавтов, 132, в Николаеве пожаловалась, что им устанавливают не новые счетчики, к тому же за установку берут деньги с граждан, хотя городская власть заявляла. что это будет бесплатно.

Как известно, жильцы общежитий в 2018 году часто перекрывали дороги в городе, из-за отключения света. По словам людей, большинство из них постоянно платят, однако из-за того, что счетчики у них общие, то из-за должников отключают всех.

После перекрытия жителями КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, гендиректор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Также во время заседания глав фракций и главных распорядителей средств в Николаевском горсовете глава фракции «БПП» Елена Киселева выступила против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Депутаты Николаевского горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Олег Солтыс, Артем Грозов и Павел Зоткин поскандалили, рассматривая вопрос перевода жителей общежитий, которые относятся к КП «Гуртожиток», на прямое абонирование.

Депутат Николаевского горсовета Светлана Таранова обвинила «ОБ» в саботировании выделения средств на прямое абонирование общежитий.

Позже на бюджетной комиссии депутаты решили, что 8 миллионов 500 тысяч гривен хватит на прямое абонирование, однако отметили, что если денег будет не хватать, то они согласны вернуть недостающие средства. Однако депутаты тогда не приняли конкретного решения и проголосовали за рекомендацию финансовому департаменту и департаменту ЖКХ обратиться к мэру, чтобы тот дал указание подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет и вынес его на сессию горсовета.

В частности, в сентября 2018 года жители общежития в Корабельном районе заявили, что ДЖКХ Николаева предложил им самим купить счетчики на электричество. Виталий Кузнецв, будучи на должности директора ДЖКХ опроверг данную информацию.