В Николаеве хотят отселить жильцов дома, из-за аварийности которого не могут починить систему отопления

Николаевцев, проживающих в квартирах флигеля Г2 по адресу улица Даля, 1, которые остались без отопления после аварии системы теплоснабжения, могут переселить в другие квартиры, так как здание аварийное и проведение ремонтных работ может привести к обвалу дома.

Об этом Департамент ЖКХ Николаевского горсовета сообщает на своей странице в Facebook.

Сообщается, что 17 января после обеда жителей отключили от отопления из-за порыва в подвале. Коммунальщики нашли техническую и материальную возможность устранить проблему, чтобы вернуть тепло в квартиры.

«В пятом часу утра воскресенья, 20 января, теплоснабжения восстановлено в 27-ми квартирах - достичь этого удалось благодаря прокладке новой трассы вдоль дома. Однако 10 квартир, расположенных в другом флигеле, до сих пор остаются без отопления. В зимний период это особенно ощутимо, коммунальные службы - постоянно пытаются найти путь по восстановлению теплоснабжения. В частности, проблему составляет то, что работы необходимо проводить в аварийном подвале, а это грозит обвалом здания возведенного более века назад», - говорится в публикации.

К тому же состояние внутридомовых сетей тоже плачевное. Сейчас жители используют электрические обогреватели, но проводка внутри квартир очень старая и так же может не выдержать чрезмерной нагрузки.

В 2018 году проектная организация, которая изучала состояние дома, пришла к выводу, что ремонтировать его - бесполезно. Возраст здания и ненадлежащая эксплуатация сетей привели к необходимости признания сооружения аварийным. Соответствующий проект решения уже в ближайшее время должны вынести на исполком Николаевский городской совет.

«Признание дома аварийным означает, что городские власти должны обеспечить собственников жилья альтернативным местом жительства. Правда, согласно ст. 110 Жилищного кодекса Украины, такое обязательство город несет только относительно домов коммунальной и государственной формы собственности. Квартиры же флигеля Г2 по адресу улица Даля, 1 - все приватизированы, поэтому и ответственность за них несут владельцы», - идет речь в публикации.

Однако, несмотря на это, специалистам Департамента ЖКХ поставлена ​​задача в сжатые сроки изучить ситуацию и предложить пути ее решения. К тому же вице-мэр Юрий Степанец дал протокольное поручение отделу учета и распределения жилья изыскать возможность расселения жителей аварийного флигеля.

Напомним, что в 2016 году в жилом доме по адресу Даля, 1, в одной из квартир провалился пол. Ввиду предстоящего проведения ремонта надподвального перекрытия жилища коммунальщики потребовали у жителей срочно самостоятельно решить вопрос отселения из некоторых квартир, не предложив им никаких вариантов.