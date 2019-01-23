Синоптики обещают, что и завтра в Николаеве будут идти дождь с мокрым снегом

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В Николаевской области до конца среды, 23 января, будут идти сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Осадки продолжатся и в четверг.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

В четверг, 24 января в Николаевской области ожидают небольшой дождь с мокрым снегом, туман, местами слабый гололед. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла, в Николаеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

Вадим Богданов

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русскийобщество