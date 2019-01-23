В Николаеве демонтировали пять незаконных МАФов возле детской облбольницы: «Работы продолжаются»

Во вторник, 22 января, на улице Николаевской возле областной детской больницы демонтировали незаконно установленные временные сооружения.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрей Ермолаев, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

«Реагируя на жалобы горожан, проведена проверка законности размещения временных сооружений на улице Николаевской. На место выезжала специальная комиссия, по результатам рейда зафиксированы нарушения. Предприниматели предупреждены о необходимости соблюдения законодательства. Мы всегда подчеркиваем: если владельцы павильонов не оформляют все разрешения и всю надлежащую документацию, незаконный объект будет убрано принудительно», - отметил Ермолаев.

Так, комиссия приняла решение о демонтаже пяти объектов, где осуществляют торговлю продовольственными товарами.

«Работы продолжаются. Наша цель - полностью очистить прилегающую к больнице территорию от выносной торговли», - отметил директор департамента противодействия коррупции.

Напомним, что ранее житель Николаева Марк Дорошенко заявил, что по улице Николаевской, 15 и 17 произошел захват земли частным предпринимателем и образовался самозастрой. Члены земельной комиссии Николаевского горсовета решили проверить законность рынка возле детской облбольницы, хотя ГАСК уже выяснил, что его нужно сносить.