К пятилетию начала войны в Украине, николаевские студенты подготовили обращение к мировой общественности

Студенты Международного классического университета имени П. Орлика подготовили видеоролик на песню об Украине с английским переводом и обратились ко всем небезразличным жителям страны и мира с просьбой донести ее как можно большему количеству людей нашей планеты.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

«20 февраля исполняется 5 лет, как Украина противостоит мощному агрессору. Однако до сих пор многие люди в мире плохо понимают, что происходит в нашей стране. Этот ролик о силе духа и национальном достоинстве, о стране, которая достойна уважения и поддержки, потому что именно она сегодня отстаивает общечеловеческие ценности», – говорится в сообщении.

«Украина есть, была и будет! В каждом колоске пшеницы бескрайнего таврийского поля, в каждой веточке высоких елей гуцульских Карпат, в каждой капле рек и морей Причерноморья, в улыбках наших детей и мудрых словах наших родителей. Наша сила – в единстве людей и родной земле!», – уверены студенты, молодое поколение независимого государства.

Отмечается, что концерт, подготовленный воспитанниками детского сада, учениками школы «Гипанис» и студентами университета проходил на полигоне в Николаевской области, и не все военные, снятые во время концерта, сегодня живы.

В университете называют ролик «данью памяти и благодарности людям, ставшим на защиту нашей Родины».

Напомним, что на фронте на Донбассе пропал без вести николаевский десантник.