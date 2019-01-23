Ученики гимназии №2 заявили, что это они спасли провалившихся под лед детей, а не десятиклассники из школы №10

Ученик гимназии №2 Александр Коломиец заявил, что именно он со своим другом Александром Коваленко спасли трех детей, провалившихся под лед на Ингуле.

Об этом сообщается на сайте Николаевской гимназии №2.

Ученики гимназии №2 Десятиклассники из школы №10

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве под лед провалились трое детей, которых спасли проходящие мимо очевидцы. Спасителями детей назвали учеников школы №10 Андрея Камалеева и Артема Мазно, которых наградили за это грамотами и подарками.

Сейчас ученики гимназии утверждают, что десятиклассники из школы №10 присвоили их достижение себе.

«В воскресенье, 20 января в 16:00, мы с моим другом Александром Коваленко отдыхали в парке Победы. Мы заметили трех девочек, которые тонули в реке возле пешеходного моста. Они находились в 4-5 метрах от берега и звали на помощь. Мы мгновенно поняли всю трагедию ситуации и бросились на помощь, благо расстояние от нас до места событий было невелико. Кроме того, нам помогали два студента и мужчина, которые также заметили утопающих».

«Рядом с берегом была крепкая, достаточно длинная ветвь, чтобы дотянуться до утопающих девочек. Им удалось схватиться за нее, и мы вытащили их на безопасное место и отвели к месту, где они оставили свои вещи. Мы отдали им свои куртки, взяли номера телефонов родителей, потом вызвали «скорую помощь». К счастью, там была еще одна девочка, их подруга, которая указала адрес пострадавших. Поэтому мы вместе с двумя студентами помогли отнести их вещи и отвести их собак, в то время как девочек врачи отвезли в городскую больницу №2. У нас остался телефон одной из пострадавших, который мы отдали ее родителям. После этого мы поехали в больницу, чтобы навестить девочек, поговорить с их родителями, вернуть другие вещи».