Мэрия Николаева проверила «маршрутки» №51 и 62 и нашла многочисленные нарушения

В Николаеве 23 января управление транспорта городского совета проверило «маршрутки» №62 (Намыв - «Трансаммиак») и №51 (Железнодорожный вокзал – Терновка).

Об этом сообщили в управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета.

Мэрия проверила выполнение условий договора на перевозку предприятиями – перевозчиками «Приватавтолюкс» и «Эталонавто». Всего проверили 7 транспортных средств. Обнаружили такие нарушения условий договора:

- неудовлетворительное санитарное состояние салона транспортного средства; - не работают GPS-трекеры; - водитель не проходит послерейсовый медицинский осмотр; - не ведется книга учета расчетных операций; - не ведется книга учета рабочего времени;

- водитель не проходит предрейсовый медицинский осмотр; - просроченный огнетушитель; - просроченная аптечка водителя; - отсутствуют свидетельство о регистрации транспортного средства, личный страховой полис водителя, трафарет с номером маршрута, книга учета рабочего времени; - лишние вещи в салоне транспортного средства (запасное колесо).

Во время проверки пригласили директора предприятия «Эталонавто» и проинформировали о необходимости срочного устранения указанных нарушений. Руководителя «Приватавтолюкса» пригласили в управление транспортного комплекса, где ему лично указали на нарушения, допущенные водителями предприятия, должностными лицами, отвечающими за выпуск транспортных средств на линию.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские «маршрутчики» отключают GPS-трекеры, чтобы конкуренты не отслеживали их расположение.