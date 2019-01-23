Мэрия Николаева проверила «маршрутки» №51 и 62 и нашла многочисленные нарушения

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В Николаеве 23 января управление транспорта городского совета проверило «маршрутки» №62 (Намыв - «Трансаммиак») и №51 (Железнодорожный вокзал – Терновка).

Об этом сообщили в управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета.

Мэрия проверила выполнение условий договора на перевозку предприятиями – перевозчиками «Приватавтолюкс» и «Эталонавто». Всего проверили 7 транспортных средств. Обнаружили такие нарушения условий договора:

- неудовлетворительное санитарное состояние салона транспортного средства;

- не работают GPS-трекеры;

- водитель не проходит послерейсовый медицинский осмотр;

- не ведется книга учета расчетных операций;

- не ведется книга учета рабочего времени;

- водитель не проходит предрейсовый медицинский осмотр;

- просроченный огнетушитель;

- просроченная аптечка водителя;

- отсутствуют свидетельство о регистрации транспортного средства, личный страховой полис водителя, трафарет с номером маршрута, книга учета рабочего времени;

- лишние вещи в салоне транспортного средства (запасное колесо).

Во время проверки пригласили директора предприятия «Эталонавто» и проинформировали о необходимости срочного устранения указанных нарушений. Руководителя «Приватавтолюкса» пригласили в управление транспортного комплекса, где ему лично указали на нарушения, допущенные водителями предприятия, должностными лицами, отвечающими за выпуск транспортных средств на линию.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские «маршрутчики» отключают GPS-трекеры, чтобы конкуренты не отслеживали их расположение.

Вадим Богданов

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русскийобщество