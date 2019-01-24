Из конкурса в Высший антикоррупционный суд исключили кандидатуру адвоката из Николаева

Анна Надточиева (фото: Facebook) Из конкурса в Высший антикоррупционный суда исключили 32 из 49 сомнительных кандидатов. 23 января в этот список также попала и адвокат из Николаева Анна Надточиева.

Об этом сообщили в общественной организации Центр противодействия коррупции.

23 января закончилось четвертое совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей по девяти кандидатам. По его итогам всех из них исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд. Еще должно пройти два таких заседания.

«Из конкурса исключили Юрия Бурбело, Романа Головатого, Диану Занин, Александра Ивасина, Анну Надточиеву, Александра Сингаивского, Игоря Сичеславского, Юрия Юркевича и Викторию Жовноватюк, которую заветировала ОСМЭ несмотря на очевидные попытки ВККС оправдать кандидатку», – говорится в сообщении.

Кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализме, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

Ранее Общественный совет международных экспертов выразил свои сомнения по 49 кандидатам из 113, которые успешно сдали экзамены. По итогам предыдущих трех совместных заседаний ОСМЭ и ВККС с конкурса выбыли 23 кандидата, продолжили участие - 6. Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ запланированы на 24 января и 28 января. Во время них решится судьба еще 11 кандидатов в Антикорсуд.

Напомним, что 18 января Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей исключила из конкурса на должность судей Высшего антикоррупционного суда 8 кандидатов. В их числе оказался действующий судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко.