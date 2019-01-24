Во Львове пятеро новорожденных заболели корью

Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения.

Об этом Zaxid.net сообщил заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега.

У новорожденных мгновенно появились температура и высыпания, а впоследствии возникло осложнение в виде пневмонии.

Отмечается, что мамы младенцев заболели корью еще до родов, а заболеваемость проявилась уже после родов.

По словам Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой - через пять. Женщины были привиты от кори, поэтому перенесли заболевание в легкой форме. Они рожали детей в районах, и никто даже не знал, что женщины больны.

Двух младенцев, которые заболели корью еще в начале января, уже выписали из больницы. Еще трое, которые были госпитализированы 19 и 20 января, продолжают лечение.

Напомним, что Минздрав рассматривает необходимость оглашения эпидемии кори в Украине.