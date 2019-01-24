На Одещине СБУ задержала мужчину, который возил «гуманитарную» помощь на Донбасс из РФ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который организовывал поставки из России так называемой «гуманитарной помощи» боевикам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

«Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из российских общественных организаций. Там он занимался сбором «гуманитарки» и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольный участок государственной границы»- говорится в сообщении.

«Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой «Новороссии», злоумышленник также выступал с поддержкой пророссийских сепаратистов в Одессе», - добавили в СБУ.

Отмечается, что весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором «помощи» для террористов. В конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия. Во время следственных действий по месту его временного проживания обнаружено переписки с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей

Напомним, в Одессе СБУ задержала пророссийскую пропагандистку, распространявшую в соцсетях антиукраинские материалы.