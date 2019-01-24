В Николаеве утвердили План перспективного развития на три года – по ряду объектов еще нет проектно-сметной документации

В четверг, 24 января члены рабочей группы по просьбе главных распорядителей бюджетных средств, дополнительно включили в план перспективного развития города Николаева на 2019-2021 года около 10 проектов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Первый вице-мэр Владимир Крыленко проинформировал, что в перечне 49 объектов, а данный план разрабатывается для того, чтобы важные для развития города объекты не откладывались в долгий ящик.

— Мы не можем каждый год то одно, то другое финансировать, не закончили одно и пошли дальше. Что-то опять начали и пошли дальше, такого не должно быть. Для этого мы и создаем этот план развития, - отметил Крыленко.

Владимир Крыленко Татьяна Шуличенко

В частности, чтобы было легче ориентироваться по объектам, план развития разбили на девять составляющих, в зависимости от сферы направленности объектов. Также первый вице-мэр добавил, что горвласть будет просить финпомощи у областной власти, а также привлекать инвесторов для реализации всех объектов, в том числе и госструктуры.

В социальную инфраструктуру вошло 10 объектов:

- Строительство детсада в микрорайоне Северный. Срок строительства – 24 месяца, стоимость – 82 миллиона 428 тысяч 736 гривен. - Реставрация ДОФа, срок работ – 4 года, стоимость – 73 миллиона, 336 тысяч 500 гривен (на 2011 год). - Реставрация детской музыкальной школы №8 по улице 1-я Госпитальная, 1, где учился Шура Кобера, стоимость – 2,7 миллиона, период строительства – 2017-2019 года. - Реконструкция нежилых помещений по улице Спасская, 23/1 под детскую художественную школу. Период строительства – 2018-2020 года. Стоимость – 15,4 миллиона гривен. - Реконструкция ДК «Молодежный» по улице Театральной, 1, период строительства – 2017 – 2021 года. Стоимость – 99 миллионов 197 тысяч 369 гривен. - Пристройка ООШ №22 по улице Рабочая, 8, период строительства: 2017-2020 года. Стоимость работ – 34 миллиона 485 тысяч 630 гривен. - Капремонт здания для размещения КП «Городской центр поддержки переселенцев и ветеранов АТО» по переулку Кобера, 13 А/8. Срок работ – 2018-2019 года. Стоимость – 67 миллионов 82 тысячи 323 гривны. - Реставрация гимназии №2 по улице Адмиралской, 24. Период строительства – 2017-2020 года. Стоимость – 58 миллионов 760 тысяч 630 гривен. - Строительство травмпункта в БСМП, срок работ – 2015 – 2019 года. Стоимость 16 миллионов 873 тысячи 726 гривен. - Реставрация городского дворца культуры и торжественных событий по улице Шевченко, 58. Период строительства – 2017 – 2020 года. Стоимость 14 миллионов 184 тысячи 65 гривен.

В жилищную инфраструктуру включили четыре объекта:

- Застройка микрорайона Северный, многоэтажные дома. Корпус 27-А – 101,5 миллионов. Корпус 27-Б – 69,5 миллионов. Корпус 28-Б – 102 миллиона гривен. - Корабельный район, улица Олега Ольжича, 5-В, корпус 30. Стоимость 63,9 миллионов гривен. - Многоэтажный дом возле дома по улице Озерная, 47. 1-я очередь – 38 миллионов, 2-я очередь – 66,2 миллиона гривен. - Реконструкция КП «ЦПМСД №3» под квартиры медработникам по улице Шосейная, 119. Стоимость – 12,4 миллиона.

В развитие транспортной инфраструктуры включили три объекта: строительство троллейбусной линии о улице Лазурной и Озерной. Срок работ до 2020 года, стоимость – 41,2 миллиона. Строительство троллейбусной линии по проспекту Богоявленскому, от автовокзала до улицы Торговой. Стоимость – 89,1 миллион гривен, срок работы до 2021 года. Третий проект – это строительство велодорожки по проспекту Богоявленскому, стоимость – 27,2 миллиона гривен, срок работ 9 месяцев.

В раздел энергоэффективности коммунальных учебных заведений включили четыре объекта: школа №3, стоимость 37,2 миллиона гривен, срок работ до 2020 года, детсад №106, стоимость – 11,3 миллиона гривен, срок работ до 2020 года, школа №29 – стоимость 11,4 миллиона гривен, срок работ до 2020 года, а также школа №45, стоимость работ составляет 20,5 миллионов гривен, а выполнить все работы планируют до 2020 года.

Директор департамента предоставления админуслуг Дмитрий Лазарев

Развитие спортинфраструктуры: реконструкция спортшколы «Надежда», стоимость работ составляет 14,6 миллионов гривен. Сроки работ не указаны. Также сюда входит реконструкция стадиона «Юность» - 46 миллионов гривен, а выполнить все работы планируют до 2020 года. Капремонт мини-стадиона на территории городка спорта «Корабельный» - 5,5 миллионов гривен, срок работы до 2020 года.

В перечень объектов по благоустройству и развитию туристической привлекательности вошли:

- Реставрация водонапорной башни Шухова – 8 миллионов гривен, срок работ до 2020 года. - Капремонт проспекта Героев Украины – 21,5 миллионов гривен, срок исполнения работ до 2021 года. - Реконструкция сквера по улице Скульптора Измалкова – 6,9 миллионов гривен, выполнить работы должны в течении 2019 года. - Реконструкция площади Соборной – 94 миллиона 236 тысяч 277 гривен, срок работ до 2020 года. - Капремонт бульварной части проспекта Центрального от улицы Соборной до проспекта Богоявленского. Стоимость – 57,2 миллиона гривен. Срок работ не указан. - Капремонт сквера «Каскадный» - 11,9 миллионов гривен. Срок работ не указан. - Реконструкция Манганаровского сквера – 30,4 миллиона гривен. Срок работ не указан. - Капремонт сквера «Комсомольский» - 6 миллионов гривен. Срок работ не указан. - Реконструкция сквера «Николаевский» возле школы №20 – 9,7 миллионов гривен. Срок работ не указан. - Капремонт и благоустройство сквера на передмостовой площади по адресу улица Набережная угол улицы Пушкинская – 6,4 миллиона гривен (на 2016 год), срок работ до 2021 года. - Капремонт сквера имени Коренбгина возле Ингульской райадминистрации – 4,9 миллионов гривен. Срок работ не указан. - Реконструкция парка «Флотский бульвар» - 23,3 миллиона гривен, срок работ не указан. - Реконструкция парка Победы, заключен договор на разработку 1-й тадии – эскизного проекта, 2-я стадия – рабочий проект в 2018 году.

Инфраструктура сетей:

- Капитальный ремонт внешнего освещения в Корабельном районе, сметная стоимость – 1 миллион 716 тысяч гривен. - Ликвидация последствий подтопления парка «Богоявленский», строительство дренажного коллектора, сметная стоимость – 23 миллиона 331 тысяча гривен. - Развитие системы водоснабжения при финансировании Европейского инвестиционного банка, сметная стоимость – 31 миллион евро. - Строительство дюкера в Варваровку, сметная стоимость – 78 миллионов 388 тысяч гривен. - Строительство водогона по улице Возрождения в Корабельном районе, сметная стоимость – 3 миллиона 574 тысячи гривен. - Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения при финансировании Мирового банка. Бюджет проекта – 300 миллионов долларов США. - Реконструкция канализационного коллектора по улице Потемкинская, сметная стоимость – 36 миллионов 867 тысяч гривен. - Реконструкция централизованной системы оповещения об угрозе, сметная стоимость – 1 миллион 570 тысяч гривен. Инженерная инфраструктура: - Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Ингул. - Укрепление береговой части микрорайона Намыв, строительство набережной, сметная стоимость – 16 миллионов 301 тысяча гривен. - Строительство моста через реку Южный Буг, сметная стоимость в ценах 2012 года – 3 миллиарда 509 миллионов 217 тысяч гривен.

Индустриальный парк: обустройство территории индустриального парка «Энергия» по улице Самойловича, 44 на 36 гектаров. Сметная стоимость – 74 миллиона 235 тысяч гривен.

В тоже время в ходе обсуждения проектов главные распорядители бюджетных средств попросили внести еще некоторые проекты, однако по данным объектам нет проектной документации, а соответственно и хотя бы предположительной стоимости.

Свои предложения внес ДЖКХ – 4 объекта, управление капитального строительства – 1 объект, Корабельная райадминистрация – 2 объекта, гороно – 3 объекта, и управление транспорта.

Директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко изначально была против того, чтобы вносить новые объекты, по которым нет ясности в плане объемов финансирования и сроков выполнения работ.Однако члены рабочей группы приняли пожелания распорядителей средств и согласовали доработанный план перспективного развития.

Депутат Сергей Карцев Вера Святелик

Напомним, что 15 января, в Николаевском городском совете прошло заседание рабочей группы по обсуждению предложений, которые будут включены в план перспективного развития города на 2019-2021 годы. В проект плана, разработанного по представлению главных распорядителей средств, предварительно включили 37 проектов.

Отметим, что ранее мэр Александр Сенкевич сообщал, что дюкер, который находиться на дне реки Ингул, через который вода поступает в микрорайоны Соляные, Северный и Терновка, нуждается в срочном аварийном ремонте. Однако компании трижды обнуляли тендера в АМКУ.

Перед Новым годом Сенкевич также определил приоритетные направления бюджета на 2019 год, это: медицинская сфера, модернизация сетей КП «Николаевводоканал», а также реконструкция Соборной площади, проспекта Центрального, бульвара адмирала Макарова и ремонт пешеходных зон.

Что касается реконструкции Соборнйо площади, то в апреле 2018 года Сенкевич пообещал, что все работы будут закончены к сентябрю 2019 года. Однако позже отметил, что вряд ли удастся закончить работы до празднования Дня города в 2019 году.

В частности, в ноябре 2018 года на Намыве начали работы по строительству троллейбусной линии – до конца года планировали установить 132 столба и сделать освещение.