Эстонская компания подала иск в Международный арбитраж на Украину из-за закрытия казино – хотят взыскать 40 миллионов евро

Компания «Olympic Entertainment Group» (Таллинн, Эстония) подала иск против Украины в международный арбитраж из-за введения запрета и закрытия ее казино и полученных в связи с этим убытков 40 миллионов евро.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на документацию к проекту распоряжения Кабинета министров Украины о закупке юридических услуг на 2019 год

8 ноября 2018 года Министерство юстиции получило сообщение от компании «Olympic Entertainment Group» об открытии арбитражного производства против Украины в соответствии с арбитражным регламентом комиссии ООН по международной торговле.

Отмечается, что Эстонская компания является основателем ООО «Олимпик казино Украина», которая владела 23 игорными заведениями в Украине.

«Компания «Olympic» утверждает, что принятие указанных нормативно-правовых актов привело к экспроприации и потере ее инвестиций в общей сумме более 40 миллионов евро», - сказано в документах.

Эстонская компания назвала решение украинских властей непредсказуемым, необоснованным, безрассудным и дискриминационным.

В связи с этим «Olympic» просит арбитраж признать факт нарушения Украиной межгосударственного соглашения с Эстонией о защите инвестиций, взыскать с Украины материальный ущерб, а также компенсацию за расходы на арбитражное производство.

Напомним, что в мае 2009 года украинская власть ввела запрет на азартные игры и ограничила деятельность игорных заведений в стране.

Дело будет рассматривать международный арбитраж ad hoc («только для этого случая»).

На данный момент происходит процедура формирования состава арбитражного трибунала.

Напомним, что ранее в Киеве обнаружили нелегальное казино.