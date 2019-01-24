События в Украине глазами The Economist

Прочёл не так давно интересную статью в The Economist

Думаю, она будет интересна и вам:)

При переводе старался сохранить стиль в котором написана публикация - безупречный стиль от The Economist, ёмкий и прямо в цель...

Конфликт России с Украиной привел к расколу православной церкви Украинцы потеряли свою землю, но не свои души

Когда на зеленых куполах киевского Софийского собора выпал снег, 7 января президент Украины Петр Порошенко с триумфом шагнул к древним дверям, чтобы отметить православное Рождество, как никто другой. Рядом с ним стоял митрополит Епифаний, новоиспеченный глава православной церкви Украины. Они несли документ под названием томос, предоставляющий новой Украинской церкви, независимость от Московского патриархата как результат года интенсивных переговоров между политическими лидерами и священнослужителями в Киеве и Стамбуле – доме патриарха Варфоломея I, «первого среди равных» в восточном христианском мире.

До этой недели единственной международно-признанной православной церковью в Украине был орган, окончательный владелец которого - патриарх Московский Кирилл. После того, как Россия аннексировала Крым и разожгла войну на востоке Украины в 2014 году, для многих украинцев такое положение явилось неприемлемым. «Мы разорвали последнюю цепь, связывавшую нас с Москвой и ее фантазиями об Украине как о канонической территории Русской православной церкви», - сказал г-н Порошенко. Стремление к церковной независимости, которое связано как с желанием Украины отойти от политической орбиты Москвы, так и порвать с её богословской властью, привело в ярость и Кирилла, и земного правителя России Владимира Путина, который сказал, что церковный раскол может «превратиться в тяжелый спор, если не в кровопролитие».

Предупреждение отражает значение раскола церкви для российского президента. Путин приложил огромные усилия для восстановления влияния России, будь то политического, коммерческого или духовного, на земли, которые раньше были частью Советского Союза. Этот раскол - движение в противоположном направлении. Более 12 000 приходов по-прежнему находятся под управлением Московской Украинской Православной Церкви; Теперь новый орган, Православная Церковь Украины, которая уже контролирует около 7000 приходов, постарается привлечь эти общины в свои ряды. Еще одним предметом спора является контроль над ценной церковной собственностью и над такими историческими объектами, как Киево-Печерская Лавра, знаменитый пещерный монастырь. Архиепископ Климент, священник московского патриархата, волнуется по поводу угроз против церквей МП. Некоторые московские священники были вызваны на допрос украинскими спецслужбами.

Тем не менее, Путину может быть сложно найти поддержку новой интервенции в Украине по религиозным мотивам. Духовное противостояние не вызвало большой страсти среди простых граждан России. Около 60% говорят, что их не беспокоит украинский раскол; даже среди самоидентифицированных верующих только 43% говорят, что они обеспокоены. На праздновании Рождества в средневековом русском городе Владимире верующие отказались позволить церковной политике в Стамбуле или Киеве испортить фестиваль. «Пусть те, кто это делал, беспокоятся об этом», - сказал Эдуард, фабричный рабочий средних лет, когда он подошел к Успенскому собору. «У нас праздник».

Г-н Порошенко надеется, что этот шаг вызовет еще большее рвение среди украинских избирателей. С приближением президентских выборов в марте он сделал церковную независимость центральной опорой своей (президентской) кампании. Некоторые из тех, кто пришел на службу 7 января, говорят, что благодаря автокефалии их взгляды на президента улучшились. Но до сих пор это не увеличило количество голосов в его поддержку: среди кандидатов на предстоящих выборах, рейтинг действующего президента не лидирующий.

Эта статья появилась в европейском разделе печатного издания The Economist, под заголовком «Сказка о двух патриархах».

The Economist Print edition | Europe Jan 10th 2019| KIEV AND VLADIMIR

Пер. А. Нолан