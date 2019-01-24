В Николаеве на светофоре возле «Надежды» столкнулись «Geely» и «Mazda»

Днем в четверг, 24 января, в Николаеве на улице Генерала Карпенко произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Оба автомобиля двигались по улице Генерала Карпенко в сторону Проспекта Центрального. Автомобиль «Mazda» остановился на светофоре в районе спортшколы «Надежда», в то время, как сзади в него въехал «Geely».

Вследствие аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Водители автомобилей оформили так называемый европротокол.

На данном участке образовалась автомобильная пробка.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее в Николаеве автомобиль охранной фирмы въехал в «BMW».