Ночью в Николаеве будет до минус 6 градусов – синоптики предупреждают о гололеде

В Николаевской области 25 января осадков не ожидается, но появится гололед. На дорогах сохранятся гололедица и снежный накат.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Синоптики прогнозируют, что температура ночью будет 2-7 градусов мороза, местами 10-12 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Николаеве ночью 4-6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Напомним, накануне ночью, 23 января, на территории Николаева и области, как и обещали синоптики, выпал снег. Борьба с последствиями непогоды продолжалась весь день.