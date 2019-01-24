Боевик ЛНР из Енакиево получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Боевика террористической организации «ЛНР», уроженца Енакиево Донецкой области приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Соответствующее решение принял Константиновский городской суд Донецкой области.

В октябре 2016 мужчина, осознавая, что будет участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины, подписал контракт и присоединился к незаконным вооруженным формированиям, а именно 7-й отдельной мотострелковой бригады, так называемой «Народной милиции» 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Затем в течение почти двух лет он участвовал в боевых действиях против ВСУ на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района.

«Участник незаконного вооруженного формирования признан виновным по ч.1 ст. 258-3 («Участие в террористической организации») и ч.1 ст.263 («Ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения») УК Украины. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Луганщине суд заочно приговорил к шести годам тюрьмы священника УПЦ МП за пособничество террористам «ЛНР».