Николаевский вуз аккредитировал четыре магистерские специальности

На заседании Аккредитационной комиссии Украины единогласным решением (протокол № 133 от 27 декабря 2018 года) аккредитированы магистерские специальности (053 «Психология», 241 «Гостинично-ресторанное дело», 081 «Право», 072 «Финансы, банковское дело, страхование») Международного классического университета им. Пилипа Орлика.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

Аккредитации предшествовала проверка вуза комиссиями, направленными Министерством образования и науки Украины. В составе экспертов были доктора наук, професора, заведующие кафедрами Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, Харьковского национального педагогического университета имени Г. Сковороды, Мукачевского государственного университета Одесского национального экономического университета, Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, Харьковского национального университета внутренних дел, Переяслав-Хмельницкого национального педагогического университета имени Г. Сковороды, Киевского национального торгово-экономического университета.

В экспертных заключениях отмечен высокий уровень кадрового обеспечения специальностей, достойная материальная база, высокий уровень магистерских работ, подготовленных студентами.

Магистратура – это второй уровень двухуровневой системы высшего образования, созданной в процессе реформирования образовательной системы, согласно Болонскому процессу.

Учебная программа подготовки магистров права направлена на изучение политико-правовых доктрин, развитие и становление политико-правовой идеологии, правовые и политические идеи, теории права, разделения власти.

Магистры права Университета им. П. Орлика это представители Главного территориального управления юстиции в Николаевской области, апелляционного суда, военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины, Главного управления Национальной полиции, исправительной колонии, районных судов, Государственной исполнительной службы.

«Обучение в магистратуре открывает новые возможности для развития карьеры и новые горизонты получения знаний. У резюме магистра куда больше шансов попасть на рассмотрение к директору, а у его владельца – получить интересную и хорошо оплачиваемую работу. Также, магистерская программа дает возможность получить второе высшее образование по смежной специальности, – констатирует магистр права Алина Юрченко.

В основу магистерских программ по гостинично-ресторанному делу положен принцип experimental learning (профессиональные навыки коммуникации с клиентом), позволяющей учесть особенности и специфику индустрии гостеприимства и туризма.

«Учебные программы магистратуры формируются из курсов, стирающих грань между теорией и практикой. Студенты учатся, разбирая реальные кейсы, проходя стажировки, решая задачи, аналогичные тем, которые будут возникать на рабочем месте», – отмечает студент-магистр зимнего выпуска, специальности «Гостинично-ресторанное дело» Ярослав Сыворотка. – «Проводя исследование и, защищая работу по теме «Усовершенствование рекламных стратегий гостиничного хозяйства», мы делали акцент именно на практических составляющих и внедрении положений работы в практическую деятельность».

Специалистами отмечен высокий уровень актуальности работ по психологии: «Психологическое сопровождение онкобольных детей в условиях медицинского учреждения», «Гендерные особенности самооценки у детей подросткового возраста», «Развитие игровой компетентности у детей с аутизмом» и других.

«Существенным является то, что можно сочетать работу и учебу в магистратуре. Магистры получают комплекс знаний, позволяющих сразу квалифицированно выполнять определенные функции, согласно выбранной специализации», – рассказывает магистр психологии зимнего выпуска Лилия Кузнецова.

Что дает магистратура?

Учеба в магистратуре развивает узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной или управленческой карьеры. С такой квалификацией легче устроиться на престижную работу и осуществить карьерный взлет с более высокой стартовой позиции. При прочих равных, специалисты по подбору персонала скорее сделают выбор в пользу кандидата с магистерской степенью.

Основной акцент сделан на прикладную составляющую магистерских программ, рассчитанных на тех, кто уже работает в конкретной отрасли или планирует работать в ней. Например, обучение в магистратуре отрасли знаний «Управление и администрирование», позволяет медицинским работникам подтвердить право работать на руководящей должности.

В МКУ им. П. Орлика осуществляется обучение в магистратуре по следующим специальностям специализациям:

Психология – медицинская и клиническая психология; – военная психология и социально-психологическая реабилитация; Физическая терапия, эрготерапия – управление учреждениями спорта и физической реабилитации; – медико-психологическая реабилитация; – курортология и туризм; – правовое обеспечение охраны здоровья; Право – правовое регулирование хозяйственной деятельности; – административное право и административная ответственность; Туризм – управление туристическо-рекреационными системами и процессами; – международный туризм и туристические технологии в мировом туризме; Гостинично-ресторанное дело – управление в организациях гостинично-ресторанного хозяйства; – международный гостинично-ресторанный бизнес; Фармация. Промышленная фармация – провизорская деятельность; – организация работы аптеки и аптечной сети; Финансы, банковское дело, страхование – отраслевое управление и администрирование; – правовое регулирование отношений собственности; – аналитика финансовых процессов, управление финансами, страхованием, банковской деятельностью Компьютерная инженерия – специализированные компьютерные системы; – защита баз данных в судебных и нотариальных системах; – ІТ-менеджмент и маркетинг.

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, ‎‎(050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.

Напомним, разработанная специалистами Университета им. П. Орлика модель пошагового обучения на различных образовательных уровнях позволяет выпускникам школ начать обучение в вузе сейчас, застраховав себя от результатов ВНО.