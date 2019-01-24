Украина заняла 75 место в рейтинге «хороших стран»

По результатам рейтинга «The Good Country Index», в котором оценивается вклад стран мира в общее благо человечества, Украина оказалась на 75 строчке.

Об этом стало известно из показателей «The Good Country Index».

Cогласно показателям индекса, в разделе научно-технологического процесса Украина получила первое место, а по экологическим критериям оказалась на 133 позиции из 153.

«The Good Country Index» - это рейтинг, который составляют на основе данных ООН и других международных организаций о вкладе стран в общемировое развитие.

«Этот индекс разработан для того, чтобы начать глобальные дебаты о том, для чего нужны те или иные страны. Существуют они исключительно для служения интересам своих политиков, предприятий и граждан, или активно работают для всей планеты?», - отмечают организаторы инициативы.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина оказалась на 77 месте в рейтинге стран по привлекательности для ведения бизнеса.