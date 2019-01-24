Николаевцев, спасших семью из горящей машины, наградили знаками отличия и выдвинут на премию «Герой-спасатель года»

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко 24 января вручила братьям Умуду и Сабиру Шириновым, которые спасли жизни херсонской семье, знаки отличия «Крест Святого Николая».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Напомним, что 19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу. Позднее стали известны имена николаевцев, которые спасли семью из горящей машины - ими оказались братья Умуд и Сабир Шириновы.

- Я хочу искренне поблагодарить вас, уважаемые Умуд и Сабир. Николаевщина уже знает, какой героический поступок вы совершили. Я горжусь тем, что вы живете в Николаеве, являетесь нашими земляками и частью нашего общества. Я поддерживаю дружбу всех национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе. Сегодня я хочу вручить вам награду «Крест Святого Николая». Этой наградой мы отмечаем защитников территориальной целостности и независимости Украины и тех, кто спасает жизни, - отметила председатель Николаевского областного совета во время встречи с братьями Шириновыми.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что предложат кандидатуры братьев Шириновых для участия в акции «Герой-спасатель года».

Напомним, что ранее братья Шириновы рассказали подробности своего подвига.