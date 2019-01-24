Еще одного николаевского судью исключили из конкурса в Антикоррупционный суд

Юрий Крутий Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационной комиссия судей в четверг, 24 января, отклонила кандидатуру действующего главы Ленинского районного суда Николаева Юрия Крутия на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины.

Об этом сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции».

Кроме Крутия на заседании 24 января также исключили из конкурса Олесю Ковтуненко, Татьяну Круценко, Андрея Сало, Сергея Федяева и Андрея Яковенко.

Руслан Бондарчук и Марьян Головчак сами отказались от дальнейшего участия в конкурсе и не пришли на совместное заседание.

Продолжает участие в конкурсе кандидат Владимир Воронько.

Ранее Общественный совет международных экспертов выразил свои сомнения относительно 49 кандидатов из 113, которые успешно сдали экзамены. По итогам пяти совместных заседаний ОСМЭ и ВККС с конкурса выбыли 40 кандидат, продолжили участие - 7. Последнее совместное заседание ВККС и ОСМЭ состоится 28 января по еще двум кандидатам.

Кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализма, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы. Последнее совместное заседание ВККС и ГРМЕ состоится 28 января в отношении двух кандидатов.

Напомним, что ранее Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационной комиссия судей отклонила кандидатуры двух николаевцев: судьи Центрального райсуда города Дмитрия Тишко и адвоката Анны Надточиевой.

Как известно, ранее Юрий Крутий также подавал свою кандидатуру в Высший Суд и Общественный совет добропорядочности отметил о несоответствии Крутия критериям добропорядочности и профессиональной этики. Так, в выводах ОСД говорится, что в 2014 году судья Юрий Крутий вошел в отчет Института массовой информации для международных организаций как нарушитель прав журналистов.

Еще на сайте ИМИ содержится сообщение о том, что судья в 2016 запрещал журналистке фото- и видеосъемку во время рассмотрения уголовного производства, а также о том, что в 2014 году Крутий пытался прогнать журналистов с открытого судебного заседания административного нарушения.