Пока на дворе холодно или на что Горожане хотят потратить свои Гроши!

А вы знаете, Горожане, что Николаевский бюджет на 2019 год уже разработан администрацией мэра Сенкевича и даже принят в бюджетную ночь декабря 2018 года, а вот общественные слушания по нему пройдут уже скоро 26 января 2019 года в 11-00 в большом зале мэрии!!

В Николаеве с прогрессивным и демократичным мэром опять все с ног на голову, телега впереди лошади, а мнение Горожан позади амбиций мэра и его договоренностей с депутатскими фракциями.

Может ПОРА меняться мэру на четвертый год учебы на кроликах (ой на Горожанах Николаева).

В декабре после митингов общественного движения собственников многоквартирных домов города Николаева против конкурса выбора управляющий компаний имени Репина-Сенкевича, наш мэр Сенкевич внезапно вспомнил про общение с народом, с избирателями и горожанами. В теплых школах, на средства из неизвестно какого фонда начал проводить встречи, но формата типа партсъезда КПСС, когда он вещает, а всем тошно и больно (до сердечного приступа нашего активиста) про себя красивого и успешного. Острые и главное волнующие каждого Николаевца вопросы, будь-то про МЛДМ с его двойными платежками и двойными тарифами или про Гроши бюджета в коммунальный порт (бывает и такое) в ответ получили просто воду и отсылку в суд. (суд 17 декабря отменил конкурс его выбора УК).

Но сейчас холодно, и температура идет вниз, а платежки за тепло , что в каждый дом и каждый месяц, в космос. Уже Горожане будут скоро голодать, уже голодают, чтобы согреться и рассчитаться с монополистами энергоснабжающими организациями.

Весь МИР экономит и способствует энергосбережению. У нас мэр Сенкевич тоже ввел целую должность заместителя по энергосбережению, но проекты его не в каждый дом и квартиру как в Варшаве или Бурсе, а по большим объемам и с учетом интересов всех участников освоения бюджета, даже когда здравый смысл хромает!!

Такая история произошла осенью 2018 года, когда детишек школьников, в школе №3, в которой пластиковые окна поставили заботливые и ответственные родители, выгнали на каникулы и начали менять на НОВЫЕ более дорогие и проводить утепление в разгар учебного года. Это некомпетентность департамента ЖКХ и чиновников мэрии и имя ему: заинтересованность в больших объемах работ, а не в кропотливой работе!

Экс-министр ЖКХ Кучеренеко сделал заявление для всей Украины, что в каждый многоквартирный дом можно установить тепловой узел стоимостью НЕ БОЛЕЕ 250 тыс гривен (кто поставит цену больше тот «жулик и аферист») и платежки за тепло уменьшатся для горожан ВДВОЕ!!

3000(три) многоквартирных домов в Николаеве из которых только пару сотен имеют тепловые узлы, но в которых живут 250 тысяч Горожан, детей , пенсионеров и работающих. Чтобы облегчить жизнь горожан! Чтобы у них остались гроши на образование детей, на лекарство и просто на кусок белого хлебы надо потрать за 3 года по 200 млн. гривен на тепловые узлы в каждый дом по программе энергосбережения.

И будет в Николаеве хоть какое то СЧАСТЬЕ и уважение Власти, что работает для Горожан, а не для себя красивых или на «завод имени Сенкевича «в мэрии с 1100 чиновниками!!!

Общественное движение собственников многоквартирных домов Николаева ТРЕБУЕТ на слушаниях городского бюджета принятия НЕМЕДЛЕННО программы установки тепловых узлов в КАЖДЫЙ дом Николаев, а не строить порты и реконструировать площадь Соборную в кладбище. (и не забыть дать «теплые кредиты» частным домам горожан, что не 3 сорта как поделил нас мэр Сенкевич)

Порты и площадь может подождать чуть лучших времен ! Мы Горожане и собственники многоквартирных домов ТРЕБУЕМ немедленного исполнения НАСУЩНОГО пока холодно и голодно, и пока у депутатов и мэров с гарантами выборы на носу. Не выполнят сейчас, они про НАС забудут еще на 5 лет!!

Программу и гроши в нужном объеме СЕЙЧАС и для Горожан!! Перераспределять мэр Сенкевич умеет! (отмазка не пройдет))

Слава Горожанам Николаева!