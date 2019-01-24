«Оппозиционная» команда Дятлова работает на власть?

Политический антагонизм «власть vs оппозиция» в украинских реалиях (за редким исключением) не работает. Во время, когда деятельность власти вызывает у народа отторжение, некоторым политикам очень удобно облачиться формой «оппозиционера», но по сути таковыми не являться.

И если столичные политики из разных лагерей пытаются демонстрировать свою вражду, на местах — а в нашем случае, в Николаеве — все гораздо примитивнее. Проще и продажнее.

Члены «Оппозиционного блока» в Николаеве давно стали властью. Во-первых, у них практически «контрольный пакет акций» в городском совете — 25 депутатов из 54-х, плюс горстка приближенных. Они и сами не стесняются об этом говорить: «Без Оппоблока вопросы в горсовете не решаются». Сюда же можно добавить ряд городских учреждений, которые возглавляют «оппозиционеры» из команды Игоря Дятлова.

Уже давно не секрет, что важные решения в городе принимаются в здании облсовета, в кабинете губернатора Савченко. На такие встречи часто захаживает «оппозиционер» Дятлов, обсуждая с губернатором общие дальнейшие действия. А недавно все тот же Савченко вручил награды двум участникам команды Дятлова — депутатам горсовета Артему Грозову и Дмитрию Жвавому.

Получается, наша николаевская «оппозиция» очень удобна для власти. Настолько удобная, что даже достойна наград от президентской вертикали.

И если с ручными «оппозиционерами» все давно понятно, меня удивляет позиция Алексея Савченко: куда делось решительное желание распустить горсовет из-за постоянных коррупционных скандалов? Эти скандалы ведь связаны были ни с кем иным, как с «Оппозиционным блоком», которому губернатор теперь вручает награды «за заслуги перед Миколаївщиною».

Провластная оппозиция? Или, если угодно, ОБПП — Оппозиционный Блок Петра Порошенко?