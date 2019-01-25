В киевском лицее имени Богуна начали демонтаж памятника Суворову

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна 24 января начали демонтировать памятник полководцу времен Российской империи Александру Суворову.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Демонтаж начали по инициативе руководителя лицея, Героя Украины, генерал-майора Игоря Гордийчука совместно с кадетским сообществом учебного заведения.

Дискуссия вокруг памятника Суворову шла с 1998 года, когда лицей был переименован в честь казацкого полководца Ивана Богуна. Его планируют бесплатно подарить частному музею в Швейцарии. Он расположен в городе Линталь и принадлежит коллекционеру Вальтеру Геллеру. Сейчас ждут решения общины Гларус-Юг (немецкий кантон на востоке Швейцарии).

Демонтаж памятника Суворова должны продолжить в 10:00 25 января. В 2017 году появилась информация о намерениях администрации лицея Богуна демонтировать памятник Суворову, установленный у входа в лицей, и перенести его на задний двор. Тогда памятник закрыли баннером-декорацией с изображением Богуна.

Осенью 2018 года Минобороны Украины направило письмо в адрес Кабинета министров, в котором выступило с инициативой демонтажа памятника и установки на его месте памятника Ивану Богуну.