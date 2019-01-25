«Виртуозная работа», - на Львовщине врачи районной больницы спасли мужчину, которого ранили в сердце

В городе Дрогобыч Львовской области врачи районной больницы спасли пациента с глубоким ранением сердца.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на ТСН.

Довезти в областную специализированную больницу мужчину не успели бы, поэтому медики городского госпиталя взялись за единственный дефибриллятор на всю больницу и запустили раненое сердце.

Львовские коллеги говорят – то, что врачи сделали в условиях районной больницы – фактически чудо. А работу местных хирургов называют виртуозной. Мужчина был в крайне тяжелом состоянии, потерял 2 литра крови. Хирург говорит, что сердце этого пациента никак не хотело запускаться.

Ранение мужчина получил у себя дома, полиция сейчас выясняет, при каких условиях это случилось.

Напомним, что ранее в Николаеве медики провели сложную операцию и вернули зрение 51-летнему мужчине.