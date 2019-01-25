21-летняя жена николаевского десантника борется с онкологией – её семья нуждается в помощи

Семья николаевского десантника из 79-й бригады Владимир Садчука нуждается в помощи – его 21-летняя жена Екатерина продолжает бороться с онкологией.

Об этом десантник написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что у 21-летней девушки обнаружили рак кишечника и яичников 4-й степени, она находилась в тяжелом состоянии. При этом молодая семья растит маленького ребенка.

Десантник рассказывает, что его жену приняли на лечение в Днепре.

«Дорогие друзья и собратья по профессии, мы с вами сделали большое дело, благодаря вам мы смогли отправиться в Днепр, где приняли мою супругу, хотя везде отказывались. Мы пробыли длительное время, там было потрачено немало усилий, как физических, так и материальных. Я выложил все, что у меня было, и то, что вы мне дали, за что благодарю вас всех от всего сердца».

«Мне стыдно просить у вас ещё, но я прошу: помогите продолжить спасать и давать надежду на то, что она будет жить дольше, чем нам говорили некоторые врачи. Я не знаю, сколько ей остаётся, но я хочу, чтобы моя жена прожила больше и со мной и с нашей дочерью», - написал десантник.

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Садчук Владимир Сергеевич

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