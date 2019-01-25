Андрей Шевченко имеет отношение к бизнесу российского олигарха Абрамовича, - СМИ

Андрей Шевченко причастен к развитию компании Романа Абрамовича, которая добывает золото в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование DW.

В реестре компаний Великобритании указано, что Андрей Шевченко является совладельцем инвестиционной брокерской компании «MC Peat & Co. LLP» с декабря 2015 года.

По данным расследования, эта компания привлекает инвесторов в бизнес холдинга «Highland Gold Mining Limited», который принадлежит Абрамовичу. Компании этого холдинга добывают золото на Чукотке.

Также, отмечается, что компания Шевченко является брокером акций «Highland Gold Mining», которые котируются на Лондонской бирже. Указывается, что за последние годы акции подорожали в полтора раза, а капитализация холдинга превысила 600 млн долларов.

Сообщается, что Шевченко не ответил на вопросы журналистов о роли в компании «MC Peat». Журналисты предполагают, что его появление в брокерском бизнесе может быть обусловлено дружбой с Абрамовичем со времен, когда Шевченко выступал за «Челси».

В расследовании также подчеркивают, что партнером «MC Peat» является Евгений Швидлер, который также контролирует совместный с Абрамовичем холдинг.

Ранее сообщалось, что Британские спецслужбы усилят давление на российских бизнесменов, связанных с властями РФ, один из участников списка - Абрамович.