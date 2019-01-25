Реконструкция социальных учреждений и ремонт подъездных дорог: сельские общины Николаевщины о планах на три года

По поручению председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко города, районы и объединенные территориальные общины Николаевщины проводят местные советы регионального развития с целью формирования в реализации перечня проектов, актуальных для жителей территорий на следующие три года.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Так, совет регионального развития Николаевщины, который был проведен 27 ноября 2018 года, дал старт сверхважному и ответственному процессу формирования трехлетнего перспективного плана развития региона.

Ведь, как отметил Президент Украины Петр Порошенко на Всеукраинском Совете регионального развития - каждая территория должна определить свои преимущества и приоритеты, на основе которых на дорожных картах и ​​появятся первоочередные объекты - маркеры развития.

«Неоднократно я уже отмечал, что определение перспектив на 3 года - это важная стратегическая задача для каждой общины. Прежде всего, это уникальная возможность для жителей, поскольку именно они имеют определяющий голос на местных собраниях - ими определяются потенциальные направления развития. На это направлена ​​реформа децентрализации, инициированная Президентом Украины Петром Порошенко - средства сосредоточиваются на местах и ​​кому как не жителям лучше знать о том, что первоочередное - ФАПы, школы и т.д.», - комментирует председатель ОГА Алексей Савченко.

На этой неделе заседания местных советов регионального развития произошли в ряде поселков Николаевской области, в частности, в Новоюръевке и Новохристофоровке Новобугского района, а также в Конецпольском сельском совете.

По результатам собрания, жители сел в Новобугском районе определили следующие направления для развития:

- ремонт подъездной дороги к селу Новоюрьевка;

- транспортное сообщение с городом Новый Буг;

- реконструкция системы отопления в Новоюрьевской ООШ и переход на альтернативный вид

отопления;

замена старых окон на энергосберегающие в Новоюрьевской СОШ;

- ремонт подъездной дороги к селу и переход дошкольного учреждения в селе Новохристофоровке в часте помещения Новохристофоровской ООШ.

В ходе обсуждения насущных вопросов общества Конецпольского сельского совета, озвучено главные из них:

- подсоединение села Конецполь к системе централизованного водоснабжения города Первомайск, для обеспечения жителей села качественной питьевой водой;

- капитальный ремонт дороги по ул. Полевая;

- замена окон и строительство модульной котельной в ДУЗ «Ручеек»;

- теплосанации и реконструкция системы отопления Конецпольской ООШ I-III степеней.

Напомним, недавно председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко в эфире одного из местных телеканалов заявил, что уже в января 2019 года начнется сбор проектов, общины Николаевщины определили как наиболее важные и приоритетные для развития территорий на период 2019-2021 годов.