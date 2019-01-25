В Николаеве провели в последний путь экс-главврача БСМП Ярового

В пятницу, 25 января, около 150 человек пришли на прощание с экс-главврачом БСМП Николаева Анатолием Яровым.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С 12 до 13 в ритуальный зал БСМП приходили люди и возлагали цветы к гробу усопшего. Среди присутствующих было множество медиков и главных врачей николаевских клиник.

В том же зале произошло отпевание, а после пришедшие под вой сирен «скорых» провели Анатолия Ярового в последний путь.

Депутат горсовета, главврач поликлиники №4 Сергей Мотуз

Действующий главврач БСМП Александр Демьянов Виктор Дмитрук (слева) и Вячеслав Карцев (справа)

Напомним, что умер Анатолий Яровой 23 января в возрасте 82 лет.

Справка:

Анатолий родился в 1937 году в Одесской области. После окончания в 1964 году лечебного факультета Одесского медицинского института им.Пирогова проходил интернатуру по хирургии и урологии в Николаевской областной больнице.

С 1970 по 1976 год работал в Снигиревской Центральной районной больнице врачом, заместителем главврача. В 1976 работал врачом-ординатором горбольницы №3 Николаева. В 1977 его назначили заместителем главного врача по медицинской части.

Уже в 1981 Яровой был организатором проведения первого в Украине эксперимента по объединению стационарного отделения горбольницы №3 и станции скорой медицинской помощи в больницу скорой медицинской помощи. С 1987 был главным врачом этой больницы.

Был депутатом Николаевского горсовета 22-24 созывов. В 1998 его удостоили звания «Горожанин года» в номинации «Медицина и здравоохранение».