«Сегодня мы уже конкурируем с европейскими заводами», - директор НТРЗ Симченко об итогах работы за год

Вячеслав Симченко Директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко подвел итоги работы за 2018-й год.

Об этом сообщают в пресс-службе НТРЗ.

По словам Симченко, в этом году им удалось запустить крупные проекты, которые в Украине ещё не реализовывали.

- Мы стали не только лучшими в своей отрасли в Украине по оценке Национального рейтинга, но и сумели сделать то, чем гордится весь коллектив – запустили проекты модернизации тепловозов, которые не делает в нашей стране никто. В технологическом плане, по сложности реализуемых проектов, с нами сегодня конкурируют только наши коллеги из восточной Европы.

Мы также сделали почти невозможное: начали осуществлять ремонт ВСЕХ серий локомотивов, а этого в Украине также не делает никто. Кроме того, в ушедшем году мы освоили и ремонт электровозов. Каждого из этих достижений уже хватает для того, чтобы считать 2018-й год успешным, - рассказал директор завода.

Также он отметил, что пока рано говорить о планах на текущий год.

- На 2019-й у нас, конечно же, есть планы, есть мечты, и к ним мы будем идти. Но пока говорить вслух о них рано. Что-то будет легко получаться, что-то – не сразу. Это потому, что у нас в обществе сегодня слишком много политики и разговоров о том, что «будет доллар по 2, газ бесплатно, всем бесконечное счастье...». Поэтому у меня абсолютное отторжение пустых разговоров о планах. Лучше мы будем говорить только о том, что уже сделано. А планами делиться только с теми людьми, с кем будем их воплощать, - отметил Симченко.

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