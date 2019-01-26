«Укрзалізниця» к 8 марта назначила дополнительный поезд «Николаев – Киев»

«Укрзалізниця» начала назначать дополнительные поезда к 8 Марта. На увеличенные выходные, связанные с Международным женским днем, назначено уже 6 дополнительных поездов.

Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, назначен дополнительный поезд №162/161 «Николаев – Киев», который отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева 7 марта.

Также назначены дополнительные поезда №191/192 Киев – Львов, №223/224 Киев – Одесса, №179/180 Киев – Днепр и №167/168 Львов – Одесса, которые будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта. Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в поезд «Николаев – Киев» добавят новые вагоны.