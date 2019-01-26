Высокопоставленный американский чиновник был вынужден уволиться после публикации его старого фото с вечеринки

Секретарь штата Флорида Майкл Эртель подал в отставку после того, как в СМИ появились его старые фото с вечеринки.

Об этом сообщает «ВВС».

Снимки, впервые обнародованные изданием Tallahassee Democrat, по данным журналистов, были сделаны в 2005 году – на вечеринке, посвященной Хэллоуину. На них Эртель изображен в бандане, серьгах и футболке с надписью «Katrina Victim» («Жертва Катрины»). Вероятно, речь идет об урагане Катрина, который в августе 2005 года ударил по США. Ураган Катрина унес жизни почти двух тысяч человек – в основном жителей штата Луизиана.

Кроме того, Эртель покрасил лицо в черный цвет – судя по всему, чтобы быть более похожим на темнокожего. Его обвинили в использовании блекфейса: разновидности распространенного в 19 и 20 веках театрального грима, который использовали в частности для карикатурного изображения темнокожих.

Информация об отставке Эртеля появилась уже через несколько часов после публикации фотографий. Комментировать ситуацию он отказался.

- Мне нечего сказать, - цитирует слова Эртеля издание Tallahassee Democrat.

В функции секретаря Флориды входят, в частности, надзор за выборами в штате и продвижение его экономических интересов в мире.

Напомним, что ранее основатель одной из крупнейших сетей американских пиццерий ушел в отставку из-за «слова на букву н».