На Киевщине школьницы сняли на видео, как их подруга избивает девятиклассницу

В селе Вишеньки Киевской области школьница избила девятиклассницу, а другие девочки сняли это на видео.

Ролик опубликован на странице dtp.kiev.ua.

«Девочка из 9 класса побила девочку с параллели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била, остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу, но ей ничего не сделали, она ходит и ржет по школе. Ей наплевать», - говорится в сообщении.

На видео одна из девочек сообщает на камеру, что сейчас будет «стрелка и вместе с другой подбегает к паре молодых людей. Парень пытается оттащить от девятиклассницы нападающую девушку, но та бьёт её ногой по лицу. В это время остальные девочки смеются. На видео вмонтировали музыку.

Как известно, ранее Верховная Рада поддержала введение штрафов за травлю детей в школах. Николаевским детям советуют сообщать о школьном буллинге учителям и в полицию.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина приревновала своего мужа к знакомой и тяжело ранила её ножом. Также ранее в России школьника доставили в больницу с ожогами 98% тела – он говорит, что его подожгли.