В разрушающемся доме в Николаеве спустя 10 дней восстановили тепло в квартирах

В квартирах флигеля Г-2 на улице Даля, 1 восстановили теплоснабжение.

Об этом сообщается на странице Департамента ЖКХ Николаевского горсовета.

Как известно, с 17 января дом находитсья без отопления, из-за аварии системы теплоснабжения, начать ремонт сетей не предоставляется возможным, так как при любых работах возможно разрушение здания. Авария произошла из-за того, что дом дал просадку и часть перекрытия упала на трубу отопления.

«Проблему устранили благодаря врезке во временную теплотрассу, проложенную вдоль дома», - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 января исполнительный комитет Николаевского горсовета признал дом по улице Даля, 1, флигель Г-2 аварийным. Теперь отдел учета и распределения жилья должен подыскать жителям 12 квартир новое жилье.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в жилом доме по адресу Даля, 1, в одной из квартир провалился пол. Ввиду предстоящего проведения ремонта надподвального перекрытия жилища коммунальщики потребовали у жителей срочно самостоятельно решить вопрос отселения из некоторых квартир, не предложив им никаких вариантов.