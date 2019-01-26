В Харькове полиция задержала мужчину, который изнасиловал девушку-провизора в подсобке аптеки и украл у нее телефон

В пятницу, 26 января, в Харькове полицейские спустя два часа задержали мужчину, который изнасиловал провизора в подсобке аптеки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Информация о преступлении поступила в полицию около 17:25. Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном.

Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападающем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 152 («изнасилование») и части 3 статьи 186 («грабеж») Уголовного кодекса Украины.

В то же время, «Киев Оперативный» уточняет, что мужчина после изнасилования и кражи телефона сбежал через окно.

Напомним, что ранее в Миргороде в канализации нашли труп женщины, которую ранее изнасиловали, после чего убили.