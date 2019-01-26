Работники ЦИК брали автограф у Зеленского, когда регистрировали его кандидатом на пост Президента Украины

Работники Центральной избирательной комиссии брали автографы у комика Владимира Зеленского, когда он, 25 января пришел в ЦИК подавать документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Одна из работниц ЦИК попросила автограф у Зеленского, заранее подготовив порядка десяти его распечатанных фотографий.

На вопрос, не считают ли работники ЦИК свои действия нарушением профессионального поведения, они отвечать отказались.

В то же время человек, который представился работником ЦИК Владимиром Сомом объяснил, что он просил фотографии с автографами для сына и сестры.

Он добавил, что «в этом нет политики», поскольку просил автограф у Зеленского «просто как у известного человека». По его мнению, это не выражение политических предпочтений.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что юридически сотрудники ЦИК не совершили никаких нарушений, но со стороны профессиональной этики вопрос есть.

Напомним, что ранее Зеленский опубликовал декларацию о доходах.