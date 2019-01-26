Надежду Савченко выдвинули кандидатом в Президенты Украины

Политическая партия «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» выдвинула Надежду Савченко кандидатом в Президенты Украины.

Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора» в Facebook.

Решение было принято в субботу, 26 января, на съезде партии.

Около 100 делегатов из разных регионов Украины единогласно проголосовали за кандидатуру Надежды Савченко по предложение ее сестры Веры Савченко.

В программе Надежды Савченко - изменения политической системы конституционным путем.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

Отметим, ранее Надежда Савченко заявила о намерении баллотироваться в Президенты Украины.